Eşinin öldürdüğü Kıymet’i ‘kimsesiz’ olarak gömdüler

Kocaeli'nde eşi Şafak Budak'ın katlettiği 35 yaşındaki Kıymet Budak'ın cenazesi, kimse tarafından teslim alınmayınca, belediye tarafından 'kimsesiz' statüsünde defnedildi.

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Olay, geçen yıl 23 Aralık gecesi, Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. 35 yaşındaki Kıymet Budak, restoranın bahçesinde konuştuğu eşi Şafak Budak tarafından öldürüldü. Polis, Şafak Budak ile ağabeyi N.B.’yi gözaltına aldı. Katil koca tutuklandı, ağabeyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şafak Budak ifadesinde “Eşimin beni aldattığını düşündüm, o gece sessiz olduğu için sahile çağırıp konuşacaktım. Bir süre yürüdükten sonra restoranın bahçesine geldik. Sinirlenince kendime hakim olamadım, iki el ateş edip öldürdüm” dedi.

SAVCILIK İZNİYLE BELEDİYE DEFNETTİ

İran asıllı Türk vatandaşı Kıymet Budak’ın cenazesinin morgdan alınması için aradan geçen süreye rağmen ailesi veya yakınları tarafından başvuru yapılmadı. Budak’ın cenazesi, 15 gün resmi bekleme süresinden sonra savcılığın izniyle belediye ekiplerince polis nezaretinde Kocaeli Kent Mezarlığı’nda ‘kimsesiz’ statüsünde toprağa verildi. (DHA)