Eşinin vurduğu kanser hastası kadın şikayetçi olmadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde eşi Yılmaz C. tarafından bacağından vurulan kanser hastası Şafak C. ise eşinden şikayetçi olmadı. Emniyette ifadesinde "Eşimle maddi sebeplerden dolayı tartıştım, bu sebeple vurdum" diyen C., adliyeye sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Şafak C. ise taburcu oldu.

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Yeni Bayırdır Mahallesi’ndeki müstakil evde yaşayan Yılmaz C. ve Şafak C. arasında dün sabah saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz C., kanser hastası olan eşi Şafak C.’ye tabancayla ateş etti. Şafak C., ayağından ve baldırından yaralandı.

“MADDİ SEBEPLERLE TARTIŞTIK O YÜZDEN EŞİMİ VURDUM”

Olayın ardından aracıyla kaçan Yılmaz C., Mamak Suç Önleme Büro Amirliği ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Yılmaz C., emniyetteki ilk ifadesinde, “Olayı kendim gerçekleştirdim, eşim ile maddi sebeplerden dolayı tartıştım, bu sebeple eşimi vurdum” dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz C., adliyeye sevk edildi.

ÇİFTİN OĞLU “YANLIŞLIKLA OLDU” DEDİ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Şafak C.’nin ise eşinden şikayetçi olmadığı belirtildi. Çiftin oğlu Berat C., annesinin babasından şikayetçi olmadığını belirterek, “Sabah tartışma oldu. Tartışmadan sonra ayırmaya çalışırken 2 el silah patladı. Yanlışlıkla oldu. Tartışma, babam kafa dinlemek için annemi göndermeye çalışmıştı, ondan çıktı. Ondan sonra 2 mermi patladı. Kasığına ve topuğuna geldi mermiler. Ardından hastaneye kaldırdık. Şu an durumu iyi” dedi. (DHA)

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