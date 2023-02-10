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Eski AFAD Başkanı Tanzanya Büyükelçisi Güllüoğlu geri çağrıldı

Tanzanya Büyükelçiliği'ne atanan eski AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Türkiye'ye döndü. Güllüoğlu Kızılay Başkanlığı da yapmıştı.

Yayınlanma: 07:38 - 10 Şubat 2023 Güncellenme:
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Eski AFAD Başkanı Tanzanya Büyükelçisi Güllüoğlu geri çağrıldı

Yaşanan depremlerin ardından planlama, koordinasyon ve acil müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen AFAD’ın eski başkanı göreve çağırıldı.

Kızılay Başkanlığı ve AFAD Başkanlığı görevlerinden sonra Tanzanya Büyükelçili’ne gönderilen Dr. Mehmet Güllüoğlu Türkiye’ye döndü.

Güllüoğlu, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Adana’dayız. Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Adana Valiliği olarak yurtdışından gelen yardımları koordine ediyoruz.”

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