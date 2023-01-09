Eski AKP’li vekile rakı tepkisi: Nasıl da ağzının tadı biliyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu alkollü içeceklere yapılan fahiş artışlara ilişkin olarak "Bu zamlar zulümdür. 6 ay sonra vergiyi düzenleyeceğim" dedi. Bunu üzerine eski AKP milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, "70’lik rakı alana bir kilo beyaz peynir, bir de kavunu promosyon olarak verirsiniz" şeklinde bir paylaşım yaptı. Enç'e gelen yanıtlar sosyal medyada gündem oldu.

Deniz AYHAN

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Alkollü içeceklere yapılan zamlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek, çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir. Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet her hayat tarzını korur” dedi.

Eski AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ise Kılıçdaroğlu'na, “İktidara gelirseniz (!) en önemli meseleniz olan alkol vergisini sıfırlayıp, bir tane 70'lik rakı alana bir kg beyaz peynir, bir de kavunu promosyon olarak bedelsiz verirsiniz…” cevabını verdi.

PEYNİR FİYATINDAN HABERİ YOK

Sosyal medyada Enç'in paylaşımına verilen yanıtlardan bazıları şöyle:

– Nasıl da ağzının tadını biliyor. Vallahi süper fikir, rakı, roka, beyaz peynir ve mümkünse kavun, Acılı şalgam ve haydari de lütfen.

– Bence bira patates de olur.

– Ay hadi inşallah yanına bir de ezme…

– Hanımefendi 1 kg beyaz peynir 200 TL haberin var mı?

– Hanımefendi ağzının tadını iyi biliyor ama peynir fiyatından haberi yok.

– Çok iyi fikir valla ama Girit ve atom daha iyi seçenek.

– Beyaz peynir ve kavunu tavsiye edecek kadar biliyorlar maşallah.

– Tanzim satışta patates, soğan kuyruğundan daha iyi icraat.

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