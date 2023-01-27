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Eski belediye başkanı, eşi ve torunun olduğu araçla şarampole yuvarlandı

Ankara'da, şarampole devrilen otomobilin sürücü eski Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim Demir (70) ile eşi Mürüvvet Demir ve torunları Ela Ölmez (16) yaralandı.

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Eski belediye başkanı, eşi ve torunun olduğu araçla şarampole yuvarlandı

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Beypazarı kara yolu Gömleksiz Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Eski Beypazarı Belediye Başkanı İbrahim Demir yönetimindeki 14 EG 243 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Demir, eşi Mürüvvet Demir ve torunları Ela Ölmez yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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