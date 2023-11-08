Eski belediye başkanı, zehirlenerek öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski Karacadağ Belediye Başkanı Hızır Özkan hayatını kaybetti, eşi Elife Özkan da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Konya Kulu’da Karacadağ Mahallesi’nde yaşayan Hızır Özkan ve eşi Elife Özkan’ın komşuları tarafından baygın halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Hızır Özkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı Elife Özkan ise ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemelerde, Hızır Özkan ve eşinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.
Hızır Özkan’ın 1989-1999 yılları arasında Karacadağ Belediye Başkanlığı, 10 yıl da muhtarlık yaptığı öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)