Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar hakkında tahliye kararı

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın “irtikap” ve “rüşvet” suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı davada, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Çetin Kirişgil ve Hüseyin Avni Sipahi hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar verildi.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da aralarında bulunduğu Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının “irtikap” ve “rüşvet” suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Hazinedar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Salı günü başlayan duruşma 4 gün sürdü.

“BANA BU SORULARI SORMANIZ HAKARETTİR”

Duruşmada iki gün savunma yapan sanık Murat Hazinedar, “Beşiktaş'ta çok müteahhit vardır. Büyük müteahhitler vardır. Kaçakları da vardır belki. Ben oturup 110 bin binaya mı bakacağım. Bana bu soruları sormanız hakarettir. Dosyada belge yok ama savcı sormuş. Rüşvet demek; kanun, içtihat hepsinde ne diyor: Alan olacak, veren olacak” ifadelerini kullandı.

“BELGE OLMADAN YARGILAMA YAPILIYOR”

Sanık Hazinedar savunmasının devamında, “İddianameye bir süs veriliyor, yeşil alanı kullandırmış. Beşiktaş'taki 300 sitenin 300'ünde kullanılıyor. 300 sitenin 298'i benden önce yapılmış. Ortada bir suç yok suçlama var. Hüseyin Avni Sipahi'nin bir tane yazılı yetkisi yok. Beraber açalım Belediye Kanunun'nu, belediye meclis üyelerinin yetkisine bakalım. Ben güvendiğim bir belediye meclis üyesine yetki veririm, sorarım. Rüşvetin bana bir tane belgesini gösterin. Ben almadım. Delil var mı? Hiçbir belge olmadan bir yargılama yapılıyor. Hiçkimseye bir talimat vermediğim gibi almadım demeyi zul sayarak, ben kimseden bir şey almadım. Bu itibar suikastının ötesinde haysiyet cellatlığıdır. Nefretle kınıyorum” dedi.

TÜZÜK GEREĞİ VAKIF BAŞKANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vakıfta kanuna uygun şekilde bağış toplandığını söyleyen sanık Hazinedar, “Belediye başkanı olduğumda vakıftan haberdar oldum. Vakfın tüzük gereği başkanı oldum. 3 kişi çalışıyordu ama 1 lira geliri yoktu. Onları ödemek için bağış toplanıyordu. Akarlar bahşiş yoluyla Beşiktaş Belediyesi'ne geldi. Vakıf kimlerden oluşuyor; Belediye başkanı, meclis başkan vekili. Üçüncüsü kim, yok. Belediye başkanı atıyor. Ben de atamayı yaptım. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanını atadım. Bütün bağışlar bankadan yapılmıştı. Talimat verdim, oraya alınacak ihtiyaç maddesi bile bankadan alınacak diye. Vakıflar Kanunu'na göre ‘vakıflar bağış kabul edebilir' deniyor. Biz kanuna uyduk. Hüseyin Avni Sipahi'nin vakıfla ilgisi yok” dedi.

“7-8 DOSYADAN BERAAT ETTİM”

Tutuklu sanık Murat Hazinedar, “Ortada rüşvet alan veren yok, belge yok. Savcı açıkça bir belgeden bahsediyor, suç uydurulmuş. Görevden uzaklaştırılmama sebep olan 7-8 dosyadan beraat ettim” ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Hazinedar'ın avukatı Özlem Hazinedar söz alarak, “Bağış istemek, bağış almak belediye başkanının sorumluluğunda ve yasal. Rüşvet veren yok alan yok” diye konuştu.

3 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Hazinedar, Çetin Kirişgil ve Hüseyin Avni Sipahi hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulayarak tahliye kararı verdi.

Duruşmanın ardından sanık Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar oğlu Yaşatan Hazinedar ile sarıldı. Ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada hukukun konuştuğunu ifade etti. Hazinedar, “Uzun zamandır büyük bir mağduriyet yaşarken bugün aldığımız tahliye kararıyla büyük bir sevince ulaşmış durumdayız. Hakikaten aslında söylenebilecek çok şey var ama bugün hukuk konuştu, uzun zamandır siyaset konuşuyordu ama bu kez hukuk konuştu. Her şeye rağmen, herkese ve her şeye rağmen iyi ki adalet var. İyi ki bu kürsülerde değerli hakimler var. Hala var bu çok şükür” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan 55 sayfalık iddianame, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın da bulunduğu 3’ü tutuklu 16 kişi şüpheli, 20 kişi müşteki, 1 kişi ise müşteki-şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının “irtikap” ve “rüşvet” suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

İddianamede, Murat Hazinedar’ın 8 kez “irtikap suçuna teşebbüs etmek” suçundan 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez “irtikap” suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez “rüşvet” suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez “görevi kötüye kullanmak” suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplamda 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi’nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, tutuksuz sanık eski Başkan Yardımcısı Rifat Örnek'in 29 yıldan 62 yıla kadar, tutuklu sanık Çetin Kırışgil'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiği aktarılan iddianamede, diğer sanıklara 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verilmesi istendi.

İlginizi Çekebilir Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi tutuklandı