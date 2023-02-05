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Eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan, biri görevinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi, 3 FETÖ zanlısı gözaltına alındı.

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Eski Danıştay üyesi ve eski savcı Yunanistan’a kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.

Kontrolde, Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların, “FETÖ’ye üye olmak” suçundan aranan, görevlerinden ihraç edilmiş Danıştay üyesi M.D, savcı C.Ö. ve komiser H.U. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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