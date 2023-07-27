Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Orhan Karabulut toprağa verildi

Kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden 13. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut son yolculuğuna uğurlandı.

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13. Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Orhan Karabulut kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 96 yaşında hayatını kaybetti.

Karabulut için bugün Leventte bulunan Afet Yolal Camii’nde öğlen namazının ardından askeri tören düzenlendi. Törene 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, emekli askerler ve Karabulut’un sevenleri katıldı.

Karabulut’un ailesi tabutu başında taziyeleri kabul etti. Törenin ardından emekli askerin cenazesi top arabasıyla Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürülerek toprağa verildi.

ORHAN KARABULUT KİMDİR?

1927 yılında İzmit’te doğdu. 1948 yılında Deniz Harp Okulu’ndan mezun oldu. Çeşitli gemilerde bölüm amirliği, II. Komutanlık ve Gemi Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1964 yılında Deniz Harp Akademisi’nden mezun oldu. Sırasıyla TCG BODRUM, TCG GAZİANTEP ve TCG İSTANBUL Komutanlığı görevlerini deruhte etti.

1968 -1970 yılları arasında LONDRA Deniz Ataşeliği görevini yürüttü. Yurda döndükten sonra çeşitli karargah görevleri, II. Muhrip Filotilla Komodorluğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Plan Daire Başkanlığı yaptı.

1973 yılında Tuğamiralliğe terfi etti. Bu rütbede Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Çanakkale Boğaz Komutanlığı, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Mayın Filosu Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1977 yılında Tümamiralliğe terfi etti. Bu rütbede Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı ve Harp Filosu Komutanlığı görevlerini deruhte etti.

1981 yılında Koramiral rütbesine yükseldi. İki yıl süren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden sonra Kuzey Deniz Saha Komutanlığı’na atandı.

30 Ağustos 1985 tarihinde Oramiralliğe terfi etti. Aynı yıl Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine atandı.

Bir yıl süren Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevini müteakip 1986-1988 yılları arasında Donanma Komutanlığı ve 1988-1990 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini deruhte etti.

1990 yılında emekli olan Oramiral Orhan Karabulut iki çocuk babasıydı.

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