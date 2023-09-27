Eski eşi ve arkadaşını böyle öldürdü! O polis için karar verildi

Bursa'da tek çocuğunun annesi eski eşi ve o sırada yanında bulunan arkadaşını Yahya Aydın'ı sokak ortasında silahla vurarak öldüren polis memuru için mahkeme kararını verdi...

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Bursa’da otomobilden indirdiği eski eşi öğretmen Yasemin Ağır (45) ile yanındaki arkadaşı Yahya Aydın’ı (48) tabancayla vurarak öldüren, yoldan geçen Şeyma Ü.’nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır’ın (52) yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, “tasarlayarak eski eşi öldürme” ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet, “olası kasıtla nitelikli yaralama” suçundan ise 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal Ağır, maktuller sanığın eski eşi Yasemin Ağır ve Yahya Aydın’ın yakınları, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezinin vekilleri hazır bulundu.

“BANA HAKARET EDİLDİ” SAVUNMASI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın “tasarlayarak eski eşi öldürme”, “tasarlayarak öldürme” “yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık Bilal Ağır, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, “Olayı planlayarak gerçekleştirmedim. Yasemin’in nerede olduğunu araştırmadım. Araçla tesadüfen karşılaştım. Amacım konuşmaktı. Bana hakaret edildi. Olay nedeniyle pişmanım. Bu öngörülemez bir sonuçtu.” ifadesini kullandı.

MAHKEME İNDİRİM UYGULAMADI

Maktullerin yakınları ve avukatları da sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Ağır’ı, eski eşi Yasemin Ağır’a karşı eylemi nedeniyle “boşandığı eşe karşı tasarlayarak öldürme”, Yahya Aydın’a yönelik eylemi dolayısıyla da “tasarlayarak öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Heyet, sanık hakkında “yaralama” ve “mala zarar verme” suçlarında ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

“ADALET YERİNİ BULDU”

Yasemin Ağır’ın babası Ahmet Ulutaş, duruşmanın ardından karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ulutaş, “Adalet yerini buldu. Ölen gelmeyecek ama böyle katillere de fırsat verilmesin. Sadece bizi öldürmedi, yavrusunu da öldürdü.” diye konuştu.

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