Eski eşine kurşun yağdırdı, kızına fotoğraf atıp kayıplara karıştı

Neslihan Öztürk, 8 yıl önce boşandığı Özkan Özan tarafından evinin bahçesinde kurşun yağmuruna tutuldu. 6 kurşunla ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede 10 gün yoğun bakımda kaldı. Saldırganın olaydan sonra kızına fotoğraf atıp kayıplara karıştığı öğrenildi.

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Olay, 30 Temmuz’da İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Otel çalışanı Neslihan Öztürk (34) evinin bahçesinde otururken, 8 yıl önce boşandığı eski eşi Özkan Özan’ın (42) silahlı saldırısına uğradı.

Altı kurşun isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Özan şarjör değiştirerek tekrar ateş etti. Defalarca ateş ettiği belirlenen saldırgan hızla kaçtı.

HASTANEDE İKİNCİ SALDIRIYA KARŞI ÖNLEM

Çocuklarının gözü önünde vurulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Neslihan Öztürk’ün ilk ameliyatı 36 saat sürdü. Öztürk toplam üç ameliyatın ardından 10 gün yoğun bakımda kaldı.

VÜCUDUNDA İKİ KURŞUN KALDI

Yoğun bakımdan çıkarılan kadının tedavisine devam edilirken, hastane içerisinde yüksek güvenlik önlemi alındı. Kadının vücudunda iki kurşunun kaldığı belirtildi.

Öte yandan eski eşi Öztürk’e defalarca ateş eden Özan’ın olayın ardından 16 yaşındaki kızı E.Ö.’ye fotoğraf attığı öğrenildi. Fotoğrafta Özan’ın direksiyon başında olduğu görülDÜ.

Bu arada Öztürk’ün, kendisini uzun süredir rahatsız eden eski eşine karşı koruma kararı aldırdığı belirtildi. Polisin kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)

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