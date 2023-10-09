Eski eşine pusu kurdu, ardından intihar etti

Sinop'ta eski eşine pusu kurup silahla ateş açan Fatih Kalafat, bir kadını yaraladıktan sonra intihar etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sinop’un İncedayı Mahallesi’nde yaşanan olayda Fatih Kalafat, eski eşi Sinem G.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı.

Bu sırada bir arkadaşı Ö.T. ile birlikte pazar alışverişinden dönen Sinem G.’yi gören Kalafat, saklandığı arabanın arkasından çıkarak tabanca ile ateş açtı.

Sinem G. saldırıdan yara almadan kurtulurken yanında bulunan Ö.T., ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevrede panik ve korkuya neden olan saldırıdan sonra Kalafat, kendi başına dayadığı tabancayı ateşledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ö.T. ile durumu ağır olan Kalafat, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Fatih Kalafat doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. (DHA)