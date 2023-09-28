Eski eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı
Çorum'da, A.E. (47), eski eşi Z G.'yi (45) cadde ortasında defalarca bıçakladı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, şüpheli kaçtığı parkta polis tarafından yakalandı.
Çorum’da Gazi Caddesi’nde A.E., iki ay önce boşanıp cadde ortasında tartıştığı Z.Gyi, yanında taşıdığı bıçakla defalarca bıçakladı.
MAĞAZAYA SIĞINDI
Yaralı kadın caddede bulunan bir mağazaya sığındı. Çağırılan ambulansa alınan Z.G., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kadın ameliyata alınırken, şüpheli A.E., bir parka giderek oturdu. Çevredekilerin ihbarıyla A.E., suç aleti bıçakla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.
ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ
Koşar adım polis otomobiline götürülen şüpheliyi gören çevredekiler tepki gösterdi. Soruşturma sürüyor. (DHA)