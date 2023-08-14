Eski eşinin ölümüne neden olmuştu… Bilerek yolunu kapatmış

Eskişehir'de otomobili ile çarparak motosikletli eski eşi Beyhan Gökçe'nin (39) ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan İdris Güneş (42) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde oturan inşaat ustası İdris Güneş ile Beyhan Gökçe, geçen 13 yıllık evliliklerinin ardından boşandı. Çift, boşandıktan sonra çocukları için aynı evde yaşamaya devam etti.

İddiaya göre; Beyhan Gökçe, İdris Güneş’in cep telefonunda başka kadınlarla konuşmalarını görüp, evden gitmesini istedi.

Evden çıkan İdris Gökçe, 15 Haziran’da saat 20.30 sıralarında tekrar eve gidip, barışmak için Beyhan Gökçe ile konuştu.

Bu sırada yine cep telefonuna başka kadınlardan mesajlar geldiğini gören Beyhan Gökçe ile İdris Güneş arasında tartışma çıktı.

İdris Güneş, tartışmanın ardından 10 DBA 53 plakalı otomobille ayrıldı. 3 dakika sonra da Beyhan Gökçe kendisine ait 26 ADP 570 plakalı motosikletle evden çıktı. İdris Güneş, iddiaya göre; Beyhan Gökçe’yi otomobille takip edip, Ali Çetinkaya Caddesi’nde aracını bilerek üzerine sürerek çarptı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Gökçe, 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İdris Güneş, ‘eski eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı.

‘BİLEREK, İSTEYEREK EŞİME ÇARPMADIM’

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, İdris Güneş hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede; Güneş hakkında ‘tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede Güneş’in savunmasına da yer verildi.

Güneş, savunmasında, “Evden kavgalı ayrıldıktan sonra ne yaptığını sormak için Beyhan’ı aradım. Bana, ‘Kendimi Porsuk’a atmaya gidiyorum, sorumlusu olarak ailem ve seni yazacağım’ dedi. Ortam gürültüsünden Beyhan’ın motosiklet kullandığını anladım. Herhangi bir yere gitmemesini söyledim. Bu esnada aynı fabrikadan arkadaşım Vedat’ı alıp, dönmeye çalıştığım sırada arkadaşım ‘Dikkat’ diye bağırdı. Herhangi bir şey görmedim. Frene bastığım esnada motosikletin bize çarptığını, motosikletlinin eşim olduğunu bilmiyordum. Araçtan inince fark ettim ve 112’yi aradım. Arkadaşımı sağ taraftaki apartmandan alıp, oradan U dönüşü yaptığım sırada kaza oldu. Dönmeye çalışıyordum. Karşı tarafı kontrol ettiğimde yol boştu. Suçlamayı kabul etmiyorum; bilerek, isteyerek eşime çarpmadım” dedi.

‘BU SENİN HANIM, NASIL OLUR’

Kaza sırasında otomobildeki Vedat Aydemir ise ifadesinde, şunları anlattı:

-İdris, beni evden aldığında telefonla Beyhan ile konuşuyordu. Hatta eşine, ‘Bak Vedat’ı aldım, işe gidiyorum’ dedi. Daha sonra aracı kullanmaya başladı.

-Caddeye çıktığında sol tarafa fabrika tarafına gitmesi gerekirken sağ tarafa gidip, U dönecek gibi hareket etti. Bu esnada kendisine, ‘Motor’ diye bağırdım. Motosikletin ön farları yanmıyordu. Kaza oldu, motosikletli fırladı.

-İlk etapta kurye zannettim, aşağı indiğimizde İdris korktuğu için yaklaşamadı. Yaralı kadını çevirdiğimde telefonu düştü. Telefonda, ‘İdris’ yazıyordu. Ben de İdris’e, ‘Bu senin hanım, nasıl olur?’ dedim. O da ‘Nasıl olur?’ dedi.

YALAN TANIKLIĞA SORUŞTURMA

İddianamede, dikkat çeken bir detay daha yer aldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Vedat Aydemir’in ifadesinde, motosikletin farlarının kapalı olduğunu iddia etmesinin ardından; güzergahtaki MOBESE ve güvenlik kameraları incelendi.

Motosikletin farlarının açık olduğunun tespit edilmesi sonrası Aydemir hakkında ‘yalan tanıklık’ suçundan ayrıca soruşturma başlatıldı. Trafik bilirkişi raporunda da motosikletin ön ve arka farlarının açık olduğu, otomobil sürücüsü İdris Güneş’in ise kazadan hemen önce aniden sola dönüş yaparak şerit ihlali yaptığı belirtildi.

‘OTOMOBİLİYLE ŞERİDİNİ KAPATTI’

İddianamede ayrıca İdris Güneş’in motosikletli kişinin eski eşi olduğunu bilerek aracını ani bir manevra ile Beyhan Gökçe’nin kurtulma imkanı olmayacak şekilde şeridi kapatarak, otomobile çarpmasına neden olduğunun tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, şu ifadeler yer aldı:

-İdris Güneş’in U dönüşüne yönelik bir eyleminin söz konusu olmadığı, kasten eski eşinin kullanmış olduğu motosikletin önüne aracını kırdığı, motosikletli kişinin eski eşi olduğunu bilerek aracını ani bir manevra ile Beyhan Gökçe’nin herhangi bir kurtulma imkanı sağlamayacak şekilde şeridi kapatarak, çarpmasına neden olduğu tespit edildi” denildi. İdris Güneş, gelecek ay hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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