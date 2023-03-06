Eski futbolcuların FETÖ davasında yeni karar

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki kararlar belli oldu.

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FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin üç sanık yönünden yeniden görülen davanın yeni duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç adına avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

“BEKİR İRTEGÜN BYLOCK KULLANICISI”

Mütalaada, sanıklardan Bekir İrtegün’ün örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirtilerek, sanığın önceki aşamalarda alınan ifadesine yer verildi.

Sanığın çeşitli teşhislerde bulunduğu bilgisine de yer verilen mütalaada, İrtegün’ün Bank Asya’daki hesabında örgüt elebaşının bu bankaya para yatırılması talimatı öncesi ve sonrasına dair bir hareketliliğe rastlanmadığı bildirildi.

Mütalaada, ifadelerinde örgüt hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler veren sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği ifade edildi.

“SOHBET TOPLANTILARINA GİTTİ”

Sanık Uğur Boral’ın, 2002 yılından itibaren örgütün “sohbet” toplantılarına gittiği ve örgüte “burs” ve “himmet” adı altında bağışta bulunarak “FETÖ’ye üye olmak” suçunu işlediği belirtilen mütalaada, ifadelerinde aydınlatıcı bilgiler veren Boral’ın yaptığı teşhislerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği bildirildi.

Mütalaada, sanık Ömer Çatgıç’ın ByLock kullandığının tespit edildiği anlatılarak, örgüt faaliyetlerine dair verdiği bilgilerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istendi.

Sanıklar İrtegün ve Boral’ın avukatı Fatih Uzun, müvekkillerinin beraatini talep ederek, “Türk futbolunda 5 futbolcu ve 1 menajer kurban seçilerek futbol FETÖ’den temizlendi şeklinde bir algı yaratılmıştır.” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkları “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan önce 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırdı.

Yargılama sırasında etkin pişmanlık gösteren sanıkların örgüt hakkında bildiklerini anlattığına kanaat getiren mahkeme heyeti, sanıklara verilen cezanın 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapse indirilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklarla ilgili verilen hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmetti

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, bazı sanıkların FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” programını indirdikleri, örgütün bankasına para yatırdıkları ve sohbetlere katıldıklarına yönelik iddialar sıralanmıştı.

Davayı 20 Ocak 2020’de karara bağlayan İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, duruşmalardaki beyanları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırıldığını belirttiği eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına çarptırmış, birer yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine karar vermişti.

Heyet, eski futbolcu Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler’in, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

YARGITAY BOZMA KARARI VERMİŞTİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararlarına ilişkin temyiz incelemesi sonucunda, eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler’e verilen 6 yıl 3’er ay hapis cezalarını onamıştı.

Daire, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan ve cezalarında indirim yapılarak 2 yıl birer ay hapse mahkum edilen sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki hükümleri ise bozmuştu.

Dairenin kararında, bu sanıkların FETÖ’ye dair bildiklerini anlattıkları belirtilerek, sanıklara verilen cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği ifade edilmişti.

Kararda, örgüte ne şekilde katıldıkları da dahil olmak üzere, örgütsel faaliyetleri ve diğer örgüt mensupları hakkında konumlarına uygun bilgiler verdikleri anlaşılan bu sanıklar hakkında belirlenen cezada, üst hadden indirim yapılması gerektiği aktarılmıştı.

Bozma kararı sonrası 3 sanık hakkındaki dosya yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderilmişti. (AA)

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