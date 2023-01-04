Eski İBB Başkanı’ndan personel açıklaması: Taşerondan kadroya geçtiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal döneminde yapılan işe alımlarla ilgili açıklamasına Uysal’dan yanıt geldi. Terör bağlantılı personelin işe alınmasına ilişkin suçlamalara değinmeyen Uysal “30 bin 798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır. İşe alım olarak lanse edilenler, ‘Taşeron Yasası’ çerçevesinde belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alımı uygulamasıdır” dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalar ve soruşturmalarla ilgili düzenlediği basın toplantısında önceki yönetim döneminde yapılan işe alımlarla ilgili açıklama yaparak eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal dönemine işaret etmişti.

İmamoğlu “Mevlüt bey 30 bin 798 kişiyi işe alıyor. 5 bin 608'inden sabıka kaydı dahi almamışlar. 5 bin 870 kişinin de adli sicili özelden alınmış. İşe alınanlar arasında bombalı terör saldırısı gerçekleştirenler dahil 5 terörist de var. O dönem arşiv araştırması istemek yasak olmadığı halde işe giren 30 bin kişiden, 10 bin 858'i için arşiv araştırması istenmemiş. Bunu ben yapsam, neler olurdu neler? Uysal döneminde arşiv araştırması yapılan 19 binden fazla çalışanın 451'i için suç kaydı gelmiş. Belediye yetkililerine bu suç kaydı İstanbul Valiliği tarafından verilmiş. 12 kişinin terör kaydı çıkıyor. 8'i FETÖ iltisaklısı, 1 tanesi İBDA-C terör örgütü üyesi, 1 tanesi Ceyşullah terör örgütü üyesi, 1 tanesi PKK ile irtibatlı 1 tanesinin de babası PKK-KCK üyesi” demişti.

TERÖR İDDİALARINA DEĞİNMEDİ, SAYI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal hakkındaki iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Uysal açıklamasında “İBB Başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde 30.798 kişinin işe alındığı iddiası gerçek dışıdır. İşe alım olarak lanse edilenler, kamuoyunda ‘Taşeron Yasası' olarak bilinen 696 sayılı kanun hükmünde kararname çerçevesinde, belediye iştiraklerinde zaten çalışmakta olanların taşerondan kadroya alımı uygulamasıdır. Büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bulunduğum süre içerisinde İstanbul halkına, yasalara uygun biçimde hizmet edilmiştir” dedi. Uysal, diğer iddialarla ilgili ise açıklama yapmadı.