Eski müdürün denize sıfır lojman uyanıklığı, 50 gündür boşaltmıyor

Hakkında, personeline mobbing uyguladığı ve görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulan eski Antalya Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım'ın, Erzurum’a tayini çıktı. Yıldırım, buna rağmen 50 gündür üst üste rapor alarak, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait denize sıfır villayı ve merkezdeki lojmanı kullanmaya devam ediyor...

İsmail AKIN

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Eski Antalya Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım, Erzurum'a tayini çıkmasına rağmen, üst üste rapor alarak, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Kahyalar Sahili'ndeki villayı ve merkezdeki lojmanı kullanmaya devam ediyor.

TAYİNİ ÇIKTI AMA GİTMEDİ

Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'nde yolsuzluk, görevli personellere mobbing uyguladığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Gazipaşa Orman İşletme eski Müdürü Ahmet Yıldırım, Gazipaşa kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor. Gazipaşa'da, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle idari soruşturma da geçiren Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Ahmet Yıldırım , ağustos ayında Antalya İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne çekilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Erzurum İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne tayini çıkan Yıldırım, Gazipaşa'da yaşamaya devam ediyor.

RAPOR ALDI, VİLLAYI KULLANMAYA DEVAM ETTİ

Yıldırım, Antalya Bölge Müdürlüğü'ne çekildiği günlerde rapor aldı. Bu süreçte yeni görev yerine gitmeyen ve Gazipaşa'da yaşamaya devam eden Yıldırım, görev yeri Gazipaşa olmamasına rağmen okulların açıldığı güne kadar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Kahyalar Sahili'ndeki deniz manzaralı villayı kullandı. Okullar açıldıktan sonra Gazipaşa Orman İşletme binası yanındaki lojmanına geçen Yıldırım’ın, rapor üstüne rapor alarak hem yeni görev yerine gitmemekte ısrar ettiği, hem de çalışmadığı 50 günlük süreçte maaş aldığı ortaya çıktı

MUHTARLAR İMZA TOPLADI

Yasaların verdiği yetkileri suistimal ettiği ileri sürülen Yıldırım'ın, bazı muhtarlarla irtibata geçtiği ve muhtarların Yıldırım'ın Gazipaşa'dan gitmemesi için imza topladığı da ileri sürüldü.

ÖNCE ANTALYA SONRA ERZURUM

Yıldırım’ın, ağustos ayı başında Antalya İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne tayini çıkmıştı. Yıldırım'dan boşalan göreve ise, Alanya Orman İşletme Müdür Yardımcısı Engin Atlı getirilmişti. Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde Antalya İl Orman Bölge Müdürlüğü'nden Erzurum İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne tayini çıktı. Müdür Yıldırım, raporlu olarak Gazipaşa'da yaşamaya devam ediyor.

“YARGILANMASI GEREKİRKEN ŞUBE MÜDÜRÜ OLARAK ATANIYOR”

“Bu adamın ağır cezada yargılanması gerekirken, önce Antalya merkeze çekilip ardından Erzurum'a şube müdürü olarak atanması tam bir ihanettir” diyen Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü durmuş, şunları söyledi; “Bu şahıs yıllarca kamu kaynaklarını kendi çıkarlarına kullanmış birisidir. Bulunduğu kampta bir kuruş vermeden kalıyor. Yani devletin imkanlarını kullanarak kendisine rant sağlıyor. Yıllardır orada eşi çalışma barışını bozan uygulama içerisine girdi. Bölüm şeflerini çağırıp azarlayan, istediğini lojmandan çıkartan, istediğini alan birisi. Oraya üç tane villa yaptırdı. Villaların yapıldığı alan sit alanı. Oraya bir çivi dahi çakılamaz. Oraya devletin milyonlarca lirasını aktardı. Çıkıp ta kimse hesap sormuyor”

“SUÇLARININ ÜZERİ ÖRTÜLÜYOR”

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici'nin de görevini kötüye kullandığını ileri süren Durmuş; “Vedat Dikici, bu şahsın tüm usulsüzlüğü, yolsuzluğunu bilmesine rağmen üzerini örtüyor. Orman Genel Müdürü suç işliyor. Bu adamın yargılanması gerekirken bir üst makama atama yapıyor ve oradan gitmemek için hala direniyor. Devletin yerini de babasının çiftliği gibi kullanıyor. Bina yaptırdı (Gazipaşa Orman İşletme İdare Binası). Binanın ihale miktarı bitiş tarihinde üç katına çıktı. Tamamen usulsüz ve yasadışı. Yapılan binada da bir sürü usulsüzlük var. Onarımlara aktırılması gereken parayı villalara aktardı. Neden eşi öyle istedi diye. Eşi müdürün odasından şefi kovuyor. Bunu bölge müdürü bilmesine rağmen o adamı yıllarca orada tuttu. Şu anda da korunuyor. Adam 50 gündür rapor alıyor, devletin o binasında oturuyor. Yani kira vermiyor. Biz sendika olarak bu adamın yargılanmasını istiyoruz” dedi.

“SUÇTUR BU”

Orman Genel Müdürlüğü'ne bu konuda yazı yazdığını da aktaran Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş; “Uyardım Orman Genel Müdürlüğünü. Suçtur bu. Yani kamu kaynaklarının böylesine hoyratça kullanılması hiçbir dönem olmamıştır. Nedir bu Ahmet Yıldırımın farkı. Eşinin amcasının oğlu AKP'den milletvekiliymiş. Cumhurbaşkanı'nın bile böyle bir hakkı yok. Ben 45 yıllık ormancıyım. Hiçbir dönem bunların saltanatının beşte birini onda birini görmedik”