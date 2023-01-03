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Eski nişanlısı Ülkü’yü hayattan kopardı

İstanbul Sancaktepe'de 22 yaşındaki Bedirhan Uysal, 24 yaşındaki Ülkü Denir Ersözü evinin önünden kaçırmaya çalıştı. Ersöz direnince, Bedirhan Uysal silahını ateşledi. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ülkü Deniz Ersöz, tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 12:57 - 03 Ocak 2023 Güncellenme:
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Eski nişanlısı Ülkü’yü hayattan kopardı

Olay, 26 Aralık’ta saat 14.30’da sıralarında Sancaktepe’de meydana geldi. 24 yaşındaki Ülkü Deniz Ersöz’ü 1 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı Bedirhan Uysal, evinin önünde zorla otomobiline bindirmeye çalıştı.

17 yaşındaki C.K ile birlikte Ersöz’ü kaçırmaya çalışırken çevredekiler kadının otomobile bindirilmesine engel olarak polise haber verdi.

O esnada kendisinin polis olduğunu iddia eden Bedirhan Uysal, çevredekileri uzaklaştırarak Ersöz’ün yüzüne doğru ateş açtı.

Boynuna isabet eden kurşunun ardından ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. 9 gün yaşam mücadelesi veren Ersöz, hayatını kaybetti. (DHA)

 

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