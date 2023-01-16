Eski nişanlısının yüzüne kimyasal attı, “Zarar vereceğini bilmiyordum” dedi

Konya'da "Su sayacına bakacağız abla" diyerek açtırdığı kapıdan, eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in yüzüne ve vücuduna kimyasal madde atan Sabit Türk, hakim karşısına çıktı.

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Olay, 19 Haziran 2022 tarihinde Konya’nın Çumra ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki Merve Küçüktekin’in evine gelen, 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, “Su sayacına bakacağız abla” diyerek kapıyı açtırdı.

Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin’e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan genç kadın Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan saldırgan İzmir’deki birliğine dönerken yakalandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu Sabit Türk ile saldırı sonrası dört kez yapılan ameliyat sonrası taburcu olan ve halen tedavisi devam eden Merve Küçüktekin ve taraf avukatları katıldı. Sabit Türk, mahkemedeki savunmasında şunları söyledi:

– 2019 yılında internet üzerinden tanıştık. Bana sosyal medya üzerinden ‘Sen adam değilsin. Sen erkek değilsin’ diyordu. Erkeklik gururuma hakaret ediyordu. Evine giderek kapıyı çaldım. ‘Kim o’ diye ses geldi. ‘Benim, benim’ diyerek karşılık verdim. Kapıyı açtıktan sonra bana ve aileme küfür etmeye başladı. Kendisine zarar vermek istemedim. “Su saatine bakacağım” diye bir şey söylemedim..

BANKA DEKONTUNDAN KÜFÜR ETMİŞ

Genç kadının kendisini sosyal medya hesaplarından engellediğini belirten Türk, “Merve beni her yerden engellediği için ben onun hesabına para göndererek iletişim kurmaya çalıştım. Kendisi bana küfür ettiği için dekont açıklamalarında küfür ettim. Sıvının zarar verebileceğini bilmiyordum. Küfür ediyordu. Susturmak için bir anlık öfkeyle attım” diye konuştu.

Merve Küçüktekin ise daha önce polis ve savcılıkta verdiği ifadelerin doğru olduğunu söyleyerek şikayetçi olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, Küçüktekin’in üzerine atılan kimyasal maddenin yeniden tespit edilmesini isteyerek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı nisan ayına erteledi. (DHA)