Eski rektör Hoşcoşkun için istenen ceza belli oldu

İzmir'de 6 yıldır FETÖ'den aranan ve tedavi için gittiği hastanede yakalanıp, tutuklanan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun hakkında iddianame hazırlan

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Eylül 2017’de hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıldır aranan eski Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 4 Temmuz’da kolon kanseri ve böbrek yetmezliği tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gitti.

Polis ekiplerince burada yakalanan Hoşcoşkun, 2 haftalık tedavi sürecinin ardından emniyete götürüldü.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Hoşcoşkun, 2017’den bu yana firari olması nedeniyle tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edildi.

Yükseköğretim Kurulu’nca 28 Şubat 2017’de Ege Üniversitesi’ndeki rektörlük görevinden açığa alınan ve 25 Ağustos’taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Hoşcoşkun, 18 Temmuz’da tutuklandı.

’39 ŞÜPHELİ ATAMA’

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Hoşcoşkun hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Hoşcoşkun'un kızının FETÖ'nün en önemli finans kaynaklarından Yamanlar Koleji'nde eğitim gördüğü, Hoşcoşkun'un da FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu için 2016 yılında kayyum atanan Türkiye Tabipler Vakfı'nın kurucularından olduğu belirtildi.

Hoşcoşkun'un Şifa Hastanesi'ndeki ilk organ naklini gerçekleştiren kişi olduğu da iddianamede yer buldu. Alınan MASAK raporlarında sanığın, TMSF'ye devredilen Kavuklar şirketine 2012 yılında 10 adet 9 bin 350 lira, 2 kez de 23 bin 750 lira para gönderdiği de belirtildi.

İddianamede Hoşcoşkun'un, rektör olarak görev yaptığı dönemde atadığı kişilerden 39 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında adli veya idari soruşturma yapıldığı da yer aldı.

Eski rektörün etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği ancak toplanan deliller ışığında bu hükümlerin uygulanmaması gerektiğine karar verildiğine de vurgu yapıldı.

‘ÖRGÜT MUSKACISINA MUSKA YAPTIRMIŞ’

Şüphelinin Ege Üniversitesi’nde okuduğu dönemde söz konusu yapı ile tanıştığı, bu yapının üst düzey yöneticileri olan Mahmut Akdoğan, Şerif Tekalan ve Mehdi Yeksan ile bağını devam ettirdiğine vurgu yapıldı.

Hoşcoşkun'un, Ege Üniversitesi Rektörü seçilebilmek için örgütün muskacısı olarak bilinen ve FETÖ üyeliğinden hüküm giyen Mehmet Bozkurt’a muska yaptırdığı, evinde yapılan aramada bu muskanın bulunduğunun altı çizildi.

Eski rektörün, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün İzmir İl İmamı olan Bekir Baz’ın sohbetlerine katıldığı ve bu terör örgütünden işlem görmüş olan birçok kişi ile iletişim tespitinin hatta para transferlerinin bulunduğuna da vurgu yapıldı.

Örgüt tarafından Hoşcoşkun'un destek mahiyetinde takip edildiği, rektörlük seçiminde şüphelinin adının ve soyadının alındığı, oyun ve referanslarından ByLock yazışma içeriklerinde adının bulunulduğu da iddianamede yer buldu.

Hoşcoşkun'un, ABD’de elebaşı Fetullah Gülen’i ziyaret ettiğine dair tanık beyanı ve ihbar dilekçesinin olduğunun da altı çizildi.

‘FAALİYETLERİNİ GİZLİLİKLE SÜRDÜRDÜ’

Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün bir mensubu olarak örgütün ideolojisi ve stratejisi doğrultusunda hareket ettiği, örgütün hücre tipi yapılanmasının devamını sağladığı ve bu yapıyı örgütün üzerinde hassasiyetle durduğu tedbir ve takiye faaliyetlerine özen göstererek gizlilikle sürdürdüğü belirtildi.

Hoşcoşkun'un örgüt lider ve yöneticilerinin talimatlarına istinaden, bağlılık ve kararlılıkla, örgütün organik yapısına dahil olup emir komuta zinciri içerisinde yer alarak süreklilik, çeşitlilik arz eden şekilde eylemler sergileyip, kendisine verilen görevi yerine getirmek için hareket ederek üzerine atılı “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçunu işlediği belirtildi.

Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı Hoşcoşkun hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olma' ve Terörle Mücadele Kanunu’nun 5'inci maddesi gereğince 15 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

İddianame 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.(DHA)