Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in ailesinden açıklama

Ankara'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in ailesinden açıklama geldi.

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, Ankara'da, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak'ta motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Doç. Dr. Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti. Dün son yolculuğuna uğurlanan Sinan Ateş’in ailesinden açıklama geldi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ateş’in sosyal medya hesabından eşi Ayşe Ateş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Ankara’da düzenlenen hain suikast sonucu şehit düşen eşim Sinan Ateş’in cenazesi için yakından, uzaktan gelerek acımızı paylaşan, taziyelerini ileten herkese ailemiz adına teşekkür ediyorum.

*Eşimin şehit edilmesinden bugüne gerek sosyal alan medyada gerekse bazı internet sitelerinde yer katil arayışlarının, hedef göstermelerin kimseye bir faydası yoktur.

*Sosyal medya bir hüküm yeri değildir. Devletimiz, suçluları tespit edecek ve gereken cezayı verecek büyüklüktedir. Her şeyden önemlisi Allah, en büyük adalet ve hüküm sahibidir.

“ACIMIZA SAYGI DUYUN”

*Acımızı bir siyasi malzeme hâline getirmek, acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmak isteyenlerden istirhamımız, ellerini vicdanlarına koymaları, acımıza saygı duymalarıdır.

*Şu anda tek bir gerçek vardır: Sinan Ateş, hain bir suikaste kurban gitmiş Ülkücü şehittir. Onun manevi hatırasına saygı göstermek isteyen herkesten tek beklentimiz duadır.”

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