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Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacak.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alıyor

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Eskişehir Teknik Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 16.01.2023

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