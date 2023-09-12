Eskişehir’de yaşanan patlamanın nedeni belli oldu

Eskişehir'de, Mustafa Eray Özdil'in evinin mutfağındaki patlamayla ilgili soruşturma tamamlandı.

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28 Ağustos gecesi, Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde, yalnız yaşayan Mustafa Eray Özdil’in oturduğu dairenin mutfağında meydana gelen patlamada balkonun zemininden düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Patlama sonucunda yangın çıktı ve savrulan beton parçaları nedeniyle park halindeki üç araç zarar gördü.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin mutfağı ve salonunda detaylı bir inceleme gerçekleştirildi.

OCAĞI AÇIK BIRAKMIŞ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, patlama olayına ilişkin inceleme raporu oluşturuldu.

Raporda, patlamanın, daire içinde biriken doğal gazın alev alması sonucunda meydana geldiği belirtilerek, “Patlamanın, ev içinde belirlenemeyen bir nedenle biriken doğal gazın alev almasıyla başladığı sonucuna varıldı. Ayrıca, mutfakta yapılan incelemede bir ocağın açık bırakıldığı tespit edildi” denildi.

Raporda ayrıca, ocak bağlantı hortumunun kesik olduğu da belirtilmiştir. (DHA)