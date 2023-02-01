Esnaf iktidara isyan etti: Kendi yasalarıyla kendileri yok olacak

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde çalışan esnaf, “Şimdiki iktidardan kesinlikle memnun değiliz. Kendi yasalarıyla kendileri yok olacak bunu da bilsinler. 50 liraya aldığımız parçayı 300 liraya alıyoruz, adama bir şey diyemiyoruz. Adama ne diyeceksin? Her gün parçacıya gidiyoruz, parçacı 50 diyor ertesi gün 150 lira… Mantıksız iş yönetime kesinlikle karşıyız zaten yapacak olsalardı şimdiye kadar yaparlardı. Şahsım adına konuşuyorum ben de umut yok, bunların şu zammı durdurup seçimden sonra büyük zam yapacaklarına inancım var benim” dedi.

CHP Aksaray İl Başkanı Hacı Ali Keleş, Merkez İlçe Başkanı Ayfer Zengin, milletvekili aday adayı Ali Abbas Ertürk ve Talat Karaağaç, Aksaray'da TOKİ'nin yaptığı Yeni Sanayi esnafını ziyaret etti.

“EZİYORLAR BİZİ, YAŞANACAK BİR İŞ DEĞİL”

Aksaraylı sanayici esnafı şunları söyledi:

“Dükkân 100 metrekare ama bacamızdan şikayetçiyiz, düzenli çekmiyor. Kooperatifte yapan arkadaşlarla görüştük gelin temizleyin şunu düzeltin diye gelmediler. Kapılar sorunlu zaten, yaptırdığımız halde yine ağır. Sıkıntımız var.

AK Partili olsaydınız kızma durumum vardı, neticede her şey pahalandığı için insanlarımızda kaldırma kabiliyeti zayıf. Bugün 7 liradan bir mazot 24 lira oluyorsa sıkıntı demektir. Sabit durumda kalacak ki hem müşteriler sebeplenecek hem biz o zaman iş olur çark daha rahat döner. Millete yetişemiyoruz, adamlara fiyat veremiyoruz günlük fiyatlar değişiyor.

Sistem zaten baştan bozuk su abonesi olmaya gidiyoruz geçmişteki borç çıkıyor. Tamam ödensin de biz bu dükkânı abone etmeye gelmişiz 300 lirayla bize 4 bin lira para çıkarttılar. Eziyorlar bizi, yaşanacak bir iş değil.

Bu neye benzer balık tutmaya gidersin, oltayı atarsın kökten küçüklü büyüklü demeden atıyorlar, yutuyorlar. İdareden memnun değiliz, inşallah altılı koalisyon gelir.

Bugün insanlar 20 yılda beceremiyorlarsa bundan sonra 4 yılda da beceremez arkadaşım. Mutlaka değişmesi lazım hatta baktın bilfiil dört yıl içinde bu insanlar da yapamıyorsa bunları da değiştirmek lazım.

“MİLLETİ KORKUTMUŞLAR”

Demokrasinin güzelliği budur. Burada altı tane demokrasinin kendisi var herkes söz sahibi milleti korkutmuşlar, kardeşim sen 20 yıldır iktidardasın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldi mi, gelmedi. Gelmeyen bir adama nasıl kötü diyebilirim? Gelsin, bakalım bir ona da ondan sonra bakalım.

Hangi parti olursa olsun ister Cumhuriyet Halk Partisi ister Bağımsız Türkiye partisi veya efendim Meral Akşener onlar da değerli insanlar. Denenmeyen bir insana hiçbir zaman hiç kimse kötü diyemez.

Bir insan yönetimini yapar ona göre söylenir ama şimdiki iktidardan kesinlikle memnun değiliz. Kendi yasalarıyla kendileri yok olacak bunu da bilsinler.

50 liraya aldığımız parçayı 300 liraya alıyoruz adama bir şey diyemiyoruz. Adama ne diyeceksin? Her gün parçacıya gidiyoruz, parçacı 50 diyor ertesi gün 150 lira… Mantıksız iş, yönetime kesinlikle karşıyız zaten yapacak olsalardı şimdiye kadar yaparlardı.

Şahsım adına konuşuyorum ben de umut yok, bunların şu zammı durdurup seçimden sonra büyük zam yapacaklarına inancım var benim.”

“FARKLI SİYASİ PARTİLER EN ZORUNU BAŞARDILAR”

Başka bir esnaf ise şunları söyledi:

“6 tane siyasi ideolojisi olan farklı siyasi partiler en zorunu başardılar. Bir araya gelmeleri Türkiye'de görülmemişti, hatta dünyada görülmemişti emsali görülmemiş bir demokrasi hareketi inşallah bundan sonra daha kolay. Karşılıksız sevgi timsalidir bu birliktelik.

6 tane siyasi parti muhafazakarı var demokratı var halkçısı var dindarı var milliyetçisi var bunların bir araya gelmesi önemli bir şey, çok zor bir eşikten geçildi. Dünya görüşleri farklı, hayattan beklentileri farklı.

Şu anda Cenap-ı Allah'tan başka alternatifi herkesin var. Onun için hiç kimseye baki değil şeffaflık çok önemli, hesap verilebilirlik çok önemli bir makamın sahibi olmak hesap vermemek anlamına gelmez. İllaki bir sorumluluk olacak gerek ailevi gerek psikolojik her şeyi var ben yaptım oldu bittiyle iş nereye kadar, nereye kadar saklanacak?

Yanlış yanlışla kapatılıyor, daha büyük yanlışlarla kapatıyorlar ekonomik açıdan sosyal açıdan psikolojik açıdan ülkenin geldiği nokta belli. Bunların tamir edilmesi lazım öbürleri ekonomi düzelir.

“ÇALMAYACAKSIN, ÇALDIRMAYACAKSIN”

İsraf, talan bittiği sürece ekonomi düzelir ama üç sene ama beş sene ama temelden çekilen taşların temele oturtulması çok sıkıntı. Giden ne götürdü abi? 46 yıl Sultan Süleyman iktidarda kalmış neyi götürmüş? Kefeni biraz kaliteli olur başka ne olur? İnsanoğlu neden doymuyor ben onu anlamıyorum. Neden doymuyorsun nereye kadar, tıksırana kadar yiyorsun yine gözün orada hıçkırana kadar yiyorsun yine gözün orada.”

“SATIŞLARIMIZ BİZİ MEMNUN ETMİYOR”

Sinop'ta ise temizlik ürünü satıcılığı yapan esnaf, kendilerinin ve vatandaşların alım gücünün düştüğünü belirtti. Temizlik ürünleri satıcısı Cemalettin Önder şunları söyledi:

“Kâğıt ürünlerinde en az yüzde 100 zamlar var, diğer malzemelerde de yüzde 50 zam var. Geçen seneki alışımızla bu seneki alışımız müşteri bakımından çok düştü. Müşteri geliyor, fiyatları soruyor, deterjanları soruyor.

‘Çok pahalı ucuza verir misiniz’ diyor. Vermem tabi mümkün değil, çünkü zamlı alıyoruz. Bugün sattığım malı yarın aynı fiyata almam mümkün değil. Enflasyon almış başını gidiyor. O nedenle biz de müşteri fiyat sorduğu zaman söyleyeceğimiz fiyattan utanıyoruz.

Müşteri ‘bu kadar da fiyat artışı olmaz’ diyor. Biz de diyoruz ki, yapacak bir şeyimiz yok. Örnek veriyorum geçen sene 10 liraya sattığımız bardağı şimdi 15 liraya satıyoruz. Deterjanı diyelim ki, 15 liraya satıyorduk, şu anda 60 liraya satıyoruz.

Aldığımız ürünlerde en az yüzde 100 artış var. Bunun içinde nakliyesi var. KDV'si var, kirası, elektriği, suyu var. Biz de şaşırdık. Satışlarımız bizi memnun etmiyor. Vatandaşın alım gücü düştü. Geçen seneki sattığımız mal daha fazlaydı, şimdi azaldı çünkü vatandaşın alım gücü yok.”

“BUGÜN ALDIĞIMIZI YARIN ALAMIYORUZ”

Hüseyin Aydın ise şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomik olarak şu anda durumlar çok kötü. Bundan 2,3 ay önce almış olduğumuz bir kamyon mal 25 bin liraya doldurmuş olduğumuz mal 1-1 buçuk ayda 45 bin lira civarında oluyor. Bu da bizim alım gücümüzü etkiliyor.

Bizi etkilediği gibi vatandaşları da etkiliyor. Vatandaş çok mağdur durumda. Geçim şartları, hayat şartları çok zorluyor. O yüzden de elimizden gelen imkânı vatandaşa yansıtmamak için, bize de yansımaması için vatandaşa yardımcı oluyoruz.

Fakat bu nereye kadar devam edecek onu bilemiyoruz. Bugün aldığımızı yarın alamıyoruz vatandaş da aynı durumda biz de aynı durumdayız. Tereddüt ediyoruz. 5 liraya satmış olduğumuz bir peçeteden en basitini söylüyorum 7,5 liraya, 10 liraya alıyoruz.

Bizde kâr koyup üstüne satacağız. Vatandaş 3 tane alacağına 1 tane alıyor. Vatandaş kendi bünyesine göre hareket ediyor. Esnaf mecburiyet karşısında müşteriye fiyatı yansıtıyor. Yansıttığı zaman da çok zor durumda kalıyor vatandaş.”