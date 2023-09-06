Esnaf odası istedi, AKP’li başkan ulaşıma zam yaptı

AKP’li Elazığ Belediyesi eylül ayı meclis toplantısında toplu taşıma araçlarına zam talebi AKP ve MHP’lileri karşı karşıya getirdi. Oda, belediye otobüslerinin 5.50 lira olan tam bilet ücretinin 9.50 TL'ye, 4 TL olan indirimli bilet ücretinin ise 7.50 TL'ye yükseltilmesini teklif etti. Gündem maddesinin tartışılmasının ardından oylamaya geçildi. MHP üyelerinin ret oyu verdiği gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi’nin eylül ayı meclis toplantısında belediye otobüslerine zam yapılması gündeme getirildi. Zam talebi, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’ndan geldi. Akaryakıta gelen zamlardan dolayı minibüs esnafının mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ücretlere zam yapıldığı, minibüslerde tam ücretin 10 TL’ye, öğrenci ücretinin ise 8 TL’ye yükseltildiği hatırlatıldı.

“BELEDİYE, ESNAF ODALARINA BAĞLI DEĞİL”

Gündem maddesinin okunmasının ardından konuşan MHP’li Meclis Üyesi Hikmet Behçet Susmaz, “Belediye esnaf odalarının direktifleriyle ne zam yapar ne indirim yapar. Belediye esnaf odalarına bağlı bir kurum değildir. Belediye başlı başına bir kurumdur ve esnaf odaları, ‘ben minibüse zam yaptım siz de otobüse zam yapın ki rekabet ortamı hasıl olsun, vatandaşlar hep otobüse biniyor, minibüse binmiyor' iddiasıyla belediyeye zam yapma baskısında bulunamaz. Böyle bir yetkisi de hakkı da yok. Bu müracaatları esnaf odaları yapıyor. Belediyenin bu konudaki görüşü nedir? Belediye otobüsleri zarar mı ediyor?” dedi.

AKP’Lİ BAŞKANVEKİLİNDEN TUHAF CEVAP

AKP'li Meclis Başkanvekili Aydın Kara, “Zarar ediyor, çok ciddi manada zarar veriyor” diyerek karşılık verdi ancak Susmaz, gündem maddesinde belediye otobüslerinin zarar ettiğine dair bir ibarenin bulunmadığına dikkat çekti. İtirazlar üzerine Kara, “Tamam, zarar etmiyorum. Farz et ben kâr elde etmek için fiyatları belirlemişim” dedi.

ULAŞIM ZAMMI TEKLİFİ KOMİSYONA GİTMEDİ

Susmaz'ın ardından konuşan diğer MHP'li meclis üyeleri de teklifin meclise ‘dayatma' usulü ile geldiğini ve belediyelerin kâr makamı değil hizmet makamı olduğunu, vatandaşın da düşünülmesi gerektiğini söyledi. MHP'li üyelerin “Teklif komisyona gitsin, Elazığ Belediyesi zarar ediyorsa zam yaparız” teklifine karşın teklif komisyona götürülmedi.

ZAM TALEBİ AKP’NİN OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Gündem maddesinin tartışılmasının ardından oylamaya geçildi. MHP üyelerinin ret oyu verdiği gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi. Buna göre Elazığ'da belediye otobüs fiyatlarında tam ücret 9 TL'ye, indirimli ücret ise 7 TL'ye yükseltildi.