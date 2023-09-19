Esnaf ve balıkçılar arasında ‘hamsi fiyatı kavgası’ çıktı

İstanbul Gürpınar Balık Hali'nde gece balıkçılar ve hale balık almaya gelen esnaf arasında hamsi fiyatları nedeniyle gerginlik yaşandı. Tekneciler, pazarcıların yüksek kar marjlarıyla balıkları pahalıya sattığını iddia ederek denize açılmadı, bu da hale balık gelmemesine yol açtı. Balık almak için hale gelenler ise hamsi bulamadı.

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İstanbul Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) ile İstanbul Su Ürünleri Komisyoncuları Derneği (İSKOMDER) arasındaki toplantı sonucunda balıkçılar denize açılmama kararı aldılar. Bu durum, hale gelen pazarcılar ve tekneciler arasında gerginliğe neden oldu.

Tekneciler, mazot fiyatlarının yüksek olması nedeniyle masraflarını karşılayamadıklarını belirtirken, pazarcılar ise vatandaşa uygun fiyatlarla balık sunmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

600 LİRA TABAN FİYAT AÇIKLAMASI GERGİNLİK ÇIKARDI

Tekneciler, önümüzdeki günlerde denize açılarak balıkları piyasaya süreceklerini ve hamsi için de 600 lira taban fiyatı belirleyeceklerini açıkladılar. Bu gerginlik pazar tezgahlarına da yansıdı; bazı tezgahlarda hamsi şoklu olarak satılırken, fiyatlar bir günde iki katına çıktı. Vatandaşlar ise pahalı balıklardan şikayet ederek bütçelerine uygun seçenekler aradılar.

MAĞDUR OLAN HALK OLDU

Halden balık alamayan esnaf, teknelerin mazot masrafları nedeniyle denize çıkmadığını ve bunun sonucunda mağdur olduklarını belirtti. Tekneciler ise mazot fiyatlarına dikkat çekerek, esnafın yüksek kar marjıyla balık sattığını iddia ettiler. Bu gerginlikte en çok mağdur olanın halk olduğu ifade edildi. Balık fiyatlarının yükselmesi nedeniyle vatandaşlar, uygun fiyatlı balık bulmakta zorlandılar. (DHA)

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