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Esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon

Başkentte düzenlenen operasyonda esnafı tehdit edip haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Esnaftan haraç toplayan çeteye operasyon

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Etimesgut ilçesinde bir grubun, iş yerlerine “ortaklık” adı altında el koymaya çalıştığı, ortaklığı kabul etmeye esnaftan tehdit, darp, cebir ve silah zoruyla haraç aldıkları tespit edildi.

8 GÖZALTI

Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla il genelinde 8 şüpheliye yönelik 8 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 3’ü sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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