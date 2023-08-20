Ev hapsindeki annesi, babasını bıçakladı: 3 yaşındaki kız korumaya alındı

Bursa'da, eski kayınpederi H.A.'yı (74), darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan Ü.A. (39), kendisiyle birlikte zorunlu ev hapsi yaşayan 3 yaşındaki kızını hafta sonu tatili için almaya gelen eski eşi R.A.yı (50) iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ü.A. tutuklanırken küçük kız devlet korumasına alındı.

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Bursa’da yaşayan 1 çocuk annesi Ü.A., 5 yıl önce R.A. ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden de bir kız çocuğu olan Ü.A., 2 yıl önce ise eşinden ayrıldı.

Kızının velayeti de kendisinde kalan Ü.A., ilk eşinden olan oğlu ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi H. A., oğluna ait evrakı almak üzere, 17 Mayıs’ta Ü.A.’nın çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi.

KAYINPEDERİNİ DARP ETMİŞTİ

Aralarında husumet olduğu belirtilen Ü.A. ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darbedilen H. A.’nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Oğul A. B. Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ü. A. ise ev hapsine çarptırıldı.

VELAYETİ ANNESİNDE OLDUĞU İÇİN O DA EV HAPSİ YAŞIYORDU

Bursa’da hiç bir yakını olmadığı öne sürülen Ü. A. ile birlikte velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsi çekmeye başladı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise dört duvar arasında geçirmeye başladı.

Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5’inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirirken, 5 Ağustos’ta, hafta sonu tatili için kendisini almaya gelen babası R. A. ile annesi arasında yaşanan tartışmaya da tanık oldu.

KIZINI HAFTA SONU İÇİN ALMAYA GELEN ESKİ EŞİNİ BIÇAKLADI

Ü.A. eski eşi ile kızına kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, Ü.A., mutfaktan aldığı bıçakla R.A.yı iki yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. R. A. kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsinde olan Ü.A. gözaltına alındı. Ü.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçük yaşta zorunlu olarak ev hapsi çeken P.A.A., velayeti kendisinde olan annesi tutuklanınca Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. P.A.A.’ya, pedagoglar tarafından psikolojik destek verildiği öğrenildi. (DHA)

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