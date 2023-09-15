Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları Diyanet’in cuma hutbesinde

Yüksek bütçesi nedeniyle sürekli tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülkemizde iyice artan kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan krizlere dikkat çekti. Diyanet'in cuma hutbesinde, "Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez" ifadeleri yer aldı.

Deniz AYHAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kiralara yüzde 25 artış kotası konulması ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi ve kiracı arasında çıkan çok sayıda tartışma hatta cinayete şahitlik ediyoruz. Yüksek bütçesi nedeniyle sürekli tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı da yayınladığı hutbesinde son dönemde ülkemizde iyice artan kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanan krizlere dikkat çekti.

Diyanet “Ahilik: Dürüstlük ve merhameti ticarete hakim kılmak” başlıklı hutbesinde, “Mümin, ticarette sadece dünya kazancını değil, ahiret hesabını da gözetir. Haksız kazançtan, karaborsacılıktan, fırsatçılıktan, kul ve kamu hakkını ihlal etmekten uzak durur. Mümin, servet ve malın esiri olamaz. Rızkına kimsenin hakkını bulaştıramaz. Kendisinin ve ailesinin boğazından haram lokma geçiremez Mümin, daha fazla kazanç elde etmek için temel ihtiyaç maddelerini stoklayamaz. Arz talep dengesini bozarak bir malı değerinden fazlaya satamaz. İnsanların zorunlu ihtiyacı olan ev ve işyerini boş bırakıp fiyatları yükseltemez” dedi.

“EV SAHİPLERİ MERHAMETLİ OLMALI”

Ev sahiplerinin merhametli olması gerektiği söylenen hutbede, “Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez, kimseye kasten zarar verilemez; zarara, zararla karşılık da verilemez. İslam'a göre bir kişinin canına, malına ve haysiyetine zarar vermek haramdır ve büyük günahlardandır” ifadesini kullandı.

AŞIRI LÜKS VE İSRAF ARTIYOR

Hutbede ayrıca aşırı lüks ve israfın da günah olduğuna yer verilerek, Alışverişte helal haram hassasiyeti her geçen gün azalıyor. Doğruluk ve dürüstlük gibi erdemler giderek zayıflıyor. Daha çok kazanma hırsıyla ahlaki değerler ve hukuki ilkeler göz ardı ediliyor. Aşırı tüketim, lüks ve israf günden güne artıyor. Bu durumda bize düşen, Ahilik ilkelerini benimsemek, iş ve ticaret hayatımıza bu ilkeleri yeniden hâkim kılmak için çaba göstermektir” denildi.

İlginizi Çekebilir Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Eğer katılmazsanız...

İlginizi Çekebilir İstanbul'da ev sahibi kiracı tartışmasında cinayet

İlginizi Çekebilir Ev sahibinden kiracıya cinsel taciz

İlginizi Çekebilir Ev sahibinin yaklaşık 5 katına çıkardığı kirayı ödeyemeyen aile parkta yaşıyor

İlginizi Çekebilir Diyanet’e 36 milyar yetmedi 14 milyar daha harcayacak!