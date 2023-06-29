Ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği aile 32 saat sonra kurtarıldı

Ev sahibinin üzerlerine kapıyı kilitlediği Suriye uyruklu Hüsamettin Uzun, eşi ve 4 çocuğu, Bursa'da itfaiye ekipleri tarafından 32 saat sonra kurtarıldı.

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Olay, 27 Haziran’da saat 15.30 sıralarında, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Değirmen Caddesi’ndeki 5 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

Suriye uyruklu Melek (33) ve Hüsamettin Uzun (38) çiftinin, çocukları Mahmut (12), Muhammet (15), Fatma (8) ve Yusuf (6) ile birlikte yaşadıkları dairenin kapısı, iddiaya göre Hüsamettin Uzun’un evin sahibi olan ve para meselesi nedeniyle tartıştıkları için evden çıkmalarını isteyen kız kardeşi tarafından kilitlendi.

32 saat boyunca evde mahsur kalan aile, yiyecekleri bitip, çocukları açlıkla karşı karşıya kalınca kapıyı kırıp dışarıya çıkmak istedi. Aile kapıyı kıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çelik kapıyı kırmak için kullandığı balyoz çalışmalar sırasında kırıldı. Bunun üzerine kapı krikoyla açıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 6 kişilik aile kurtarıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Mahmut Uzun, evin kirasını peşin olarak ödemelerine rağmen, halasının kendilerini evden çıkarmak istediğini ifade ederek, “Biz burada oturmak için halama 20 bin TL verdik. Sonra biz içeride oturduğumuz sırada kapıyı kilitlemiş. Bir şeyler almak için çıkacaktık, kapı kilitli olduğu için çıkamadık. Aradık, aradık açmadı, gidin sokakta kalın diyor bize.” şeklinde konuştu. (DHA)

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