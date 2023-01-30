Ev sahipleri, emlakçılar… 80 bin kişi ‘Radar’a takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca konut satışlarına yönelik incelemede, düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan 80 bin kişi tespit edildi. Ayrıca kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik incelemelerde 55 bin riskli işlem belirlendi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, konutta fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemlerinde yanıltıcı beyanlarda bulunanlar ve piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçıları yakın takibe aldı.

GERÇEK DEĞERİNİ BEYAN ETMEYENLER ‘RADAR’A TAKILDI

Bu kapsamda gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri ile vatandaşlardan gelen ihbarlar incelemeye alındı. Bakanlığı bağlı Risk Analizi Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan ‘Radar’ sistemiyle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edildi.

İlk etapta Radar’a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri incelemeye alındı. Ayrıca kira geliri elde eden ve emlakçılara yönelik incelemelerde ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçların ilgili birimlerle paylaşılacağı ifade edildi. (DHA)

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