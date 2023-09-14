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Evde dehşet: Ellerini arkadan bağlayıp katlettiler

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan 48 yaşındaki çiftçinin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evde dehşet: Ellerini arkadan bağlayıp katlettiler

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyünde çiftçilik yapan Nazım S.’den (48) haber alamayan komşuları, evine gitti.

ELLERİ ARKADAN BAĞLANMIŞ

Nazım S.’yi elleri arkadan bağlanarak silahla vurulmuş halde gören komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda mermi izleri bulunan Nazım S.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

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