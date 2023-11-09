Evde doğurduğu bebeği poşete koyup sokağa attı
İstanbul Esenyurt'ta evde doğum yapan bir kadın, doğumdan birkaç saat sonra bebeğini bir market poşetine koyup sokağa bıraktı. Sokaktan geçen bir kişi, kıpırdayan poşetin içinde bebek olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekipleri aradı. Bebeğini sokağa atan kadın, gözaltına alındı.
Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde iddiaya göre, sabah 04.20 sıralarında, evde tek başına doğum yapan bir kadın, saat 07.00 sıralarında, bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı.
O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan kadını tespit ederek gözaltına aldı. (DHA)