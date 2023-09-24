Evde yangın çıktı 6 yaşındaki Cihan öldü

Aksaray'da, Suriye uyruklu Cihan Carruh (6) isimli çocuk, 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cesedi evdeki kanepenin altında bulundu. Olayın ardından anne Rafah Carruh ve baba Hüseyin Carruh, sinir krizi geçirdi.

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Aksaray’da Büyük Bölcek Mahallesi 2004. Sokak’ta bulunan müstakil evde uyudukları sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla evi sardı, ancak anne ve baba, yangın nedeniyle kızlarının odasına giremedi.

Çift, evi boşaltarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

KANEPENİN ALTINDA ÖLÜ BULUNDU

İtfaiye ekipleri, yangın sonrası tamamen yanmış olan odaya girdiklerinde, Cihan’ın cansız bedenini kanepenin altında buldu. Olayın ardından anne ve baba büyük bir üzüntü yaşayarak sinir krizi geçirdi. Cihan’ın cenazesi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

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