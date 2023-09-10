Evden 20 ton çöp çıktı, sahibinin sözleri dikkat çekti
Adana'da, Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Toros Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı. Komşuların kokudan şikayeti üzerine eve giren ekiplere temizlik sırasında ev sahibinin "Durun yapmayın, benim yıllardır emeğim bunlar" demesi dikkat çekti.
Adana’nın Çukurova ilçesinde, apartmandaki bir daireden gelen dayanılmaz koku ve böcek istilasından bıkan vatandaşlar belediyeye başvuruda bulunarak soruna çözüm bulunmasını istedi. Bunun üzerine Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçip, savcılıktan izin aldı.
“BUNLAR YILLARIN EMEĞİ”
Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde apartman sakinlerinin şikayeti üzerine 6'ncı kattaki daireye giren Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 55 yaşındaki K.D.'nin tek başına yaşadığı daireyi çöp eve dönüştürdüğü, yıllardır biriken çöplerden dolayı içeriye zorlukla girildiği görüldü. Daireden ilk etapta 20 ton çöp çıkarılırken, atıklar 2 kamyonu doldurdu. Hemen ilaçlama yapılarak çöpler poşetlerle kamyona yüklenmeye başladı.
Bütün bu çalışmalar sırasında apartman sakinleri derin bir nefes alırken, çöp evin sahibi K.D. ise “Yapmayın, bunlar yılların emeği” diyerek dairenin temizlenmesine tepki gösterdi. Daire çöplerden arındırıldıktan sonra ilaçlama yapıldı.