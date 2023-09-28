Eve baskın yapan polis şoke oldu! Babanın 15, oğulun 24 suç kaydı var…

Konya’da polisin baskın yaptığı evde piyasa değeri yaklaşık 1.5 milyon TL olan 53 adet çalıntı motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı.

Müslüm EVCİ

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Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Eylül Çarşamba günü saat 12:30 sıralarında bir kamyonetin kasasında çok sayıda bisiklet olduğunun görülmesi üzerine ekipler şüphelenerek kamyoneti takibe aldı.

Bisikletleri Meram İlçesi Alakova Mahallesi’ndeki evine götüren şüpheliyi takip eden ekipler, bahçede de çok sayıda bisiklet ve motosiklet olduğunun görünce harekete geçti.

Eve yapılan baskında, çalıntı olduğu değerlendirilen 12 adet motosiklet, 27 adet bisiklet, 5 adet elektrikli bisiklet, 2 adet elektrikli scooter, 3 adet elektrikli motosiklet ve 4 adet 3 tekerlekli elektrikli motosiklet olmak üzere toplamda 53 adet araç ele geçirildi.

ÇALINTI MOTOSİKLETLER ANTALYA'DAN GELMİŞ

Polisler tarafından el konularak otoparka çekilen taşıtlardan 12 adet motosikletin Antalya’dan çalınarak Konya'ya getirildiği tespit edildi.

BABA – OĞUL SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis ekiplerince gözaltına alınan 47 yaşındaki baba İbrahim B.’nin 15, 24 yaşındaki oğlu Ahmet B.’nin ise 24 ayrı suç kaydı çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.