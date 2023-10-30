Eve gelince 12 yaşındaki çocuklarını ölü buldular
Adana'da yaşayan Koç ailesi, eve gelince 12 yaşındaki çocukları Emir’i başından vurulmuş halde ölü buldu.
Olay, Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile markete giderken Emir Koç’u evde yalnız bıraktı.
Eve döndüklerinde ise çocuğu av tüfeğiyle başından vurulmuş halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, Emir Koç’un ailesi evde yokken duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken olayın meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor. (AA)