Evi terk eden eşinin dedesini ve kuzenini otomobille ezerek öldürdü

Eşinden şiddet gören Çağla Çam, iki çocuğuyla birlikte baba evine sığındı. Kayınpederinin evinin önüne giden İbrahim Çam, çıkan tartışma sonrası aile fertlerine otomobiliyle çarparak eşinin dedesi Feyzi Torun ve kuzeni Mahi Aydos'un ölümüne neden oldu.

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Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. 27 yaşındaki Çağla Çam, aynı zamanda kuzeni olan eşi İbrahim Çam’ın (30) kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, 2 çocuğuyla birlikte evi terk edip baba evine sığındı.

İbrahim Çam, kayınpederinin evine giderek eşinin geri dönmesini istediğinde tartışma çıktı. Aile fertleri, evin önünde tehditler savuran İbrahim Çam’a tepki gösterdi. İbrahim Çam, aracıyla eşinin akrabalarına çarparak kaçtı. Hem eşi hem de kendisinin dedesi Feyzi Torun (69) ve kuzeni Mahi Aydos (59) hastanede hayatını kaybetti. Torun ve Aydos, yapılan otopsinin ardından defnedildi.

ORDU’DA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan İbrahim Çam, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından dün akşam Ordu’nun Ünye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İbrahim Çam’ın sorgusu emniyette devam ediyor.

Çağla Çam’ın babası Yaşar Torun (52), İbrahim Çam’ın sürekli olarak kızına şiddet uyguladığını iddia etti. Eşi için 6 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Yaşar Torun, şunları söyledi:

– Kızım evi terk ediyor çocuklarıyla. Kapının önüne gelerek aşağı inmemizi istedi. Aşağı indik ve geri gönderdik. Birkaç gün sonra çocuğunu istedi, çocuğunu gönderdik. 2 gün sonra da kızım yanıma gelerek ‘Baba madde kullanmış, burayı terk edelim’ dedi. Bu sırada İbrahim Çam kapının önüne gelmiş. Oğlum karşısına çıkarak gitmesini istedi, gitmedi. Dedesi olan babam da aşağı inerek gitmesini istedi. Arabayı 5 metre kadar geri aldı, sonra üstlerine sürerek ikisini de öldürdü.

KADES’TEN YARDIM İSTEMİŞ

Hayatını kaybeden Feyzi Torun ve Mahi Aydos’un yeğeni Hünkar Torun da şunları anlattı:

– Sürekli eşiyle tartışıp, eşi baba evine gelince onları tehdit ediyordu. ‘Kardeşini öldürürüm, babanı öldürürüm, dedeni öldürürüm’ diyordu. Olaydan 1 hafta önce kadar karısına şiddet uyguluyor. Dedesi de barıştırmak için uğraştı, evine götürdü. Aynı gün içinde tekrar gelip dayımı tehdit etti. O gün polisler geldi, sakinleştirdik ve gönderdik.

– Karısı şikayetçi oldu. KADES uygulamasına şikayet etmiş, buna uzaklaştırma kararı vermişler. Kavgadan 2 gün sonra tekrar rahatsızlık vermiş, eşi tekrar uygulamaya başvurmuş; ancak bu adama bir şey yapılmamış. 1 gün sonra eşini arayarak tehdit etmiş. Kapının önüne gelip bağırıp çağırmış. Orada önce arabayı geri alıyor, sonra da ileri vitese takarak önce sola kırarak dayımı sonra da sağa kırarak halamı arabanın altına alıyor. (DHA)

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