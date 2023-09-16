Evin duvarı çöktü, 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Mersin'de müstakil evin cephe duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

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Mersin’in Tarsus ilçesinde müstakil evin cephe duvarının çökmesi sonucu 6 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Fevziçakmak Mahallesi 1723 Sokak’taki müstakil evin cephe duvarında çökme meydana geldi. Bu sırada, sokakta arkadaşlarıyla oynayan 6 yaşındaki Beytulllah T, moloz parçalarının çevreye saçılması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, moloz altında kişi olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA-DHA)