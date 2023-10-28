Evinde dövüldü, öldü… Son görüştüğü arkadaşına gözaltı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Tufan Alişan (27) adlı bir kişi, evinde sopayla dövülerek öldürüldü. Alişan'ın son görüştüğü arkadaşı F.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Osmaniye’de gerçekleşen olay, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Tufan Alişan’dan bir süre haber alamayan yakınları, endişelenerek kendisini kontrol etmek için evine gitti.

Evde Alişan’ı hareketsiz bir şekilde bulan yakınları, hemen polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekipleri, Alişan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Otopsi sonucunda Alişan’ın sopayla dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Alişan’ın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, Alişan’ın son görüştüğü arkadaşı olan F.D.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

İlginizi Çekebilir Öldürdüğü ağabeyi ile yan yana defnedildi