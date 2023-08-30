Evinde otururken başından vuruldu

Diyarbakır'da evinde oturan 15 yaşındaki kıza mermi isabet etti... Başından vurulan kız çocuğu ağır yaralandı.

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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde evinde oturan Sultan O. (15), sokaktan geçen otomobilden rastgele edilen ateş sonucu başına mermi isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobilden rastgele ateş edilmeye başlandı.

Müstakil evlerinde oturan Sultan O.’nun başına, kapının penceresini delerek giren 2 kurşundan biri isabet etti.

Sultan O. kanlar içinde yığılırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sultan O.’nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)