Evinde yemek yapıyordu… Uzman doktor hayatını kaybetti

Uzman doktor Alp Dolgun, evinde yemek yaparken çıkan yangında yaşamını yitirdi.

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Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kalp ve damar cerrahisi bölümünde görev yapan Uzman Doktor Alp Dolgun'un Çankaya'da bulunan evinin mutfağında yemek hazırlanırken yangın çıktı.

Evde yalnız olan 58 yaşındaki Dolgun, yangını kendi imkanları ile söndürürken ağır bir şekilde yaralandı. Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Dolgun, Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Dolgun’un yanık yarasına bağlı iç kanamadan dolayı yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.

2 çocuk babası olan Dolgun, Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)