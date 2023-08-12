Evindeki eşyayı pencereden sokağa atan kişi gözaltına alındı

Güngören'de kendisini kilitlediği dairesindeki eşyayı pencereden sokağa atan kişi gözaltına alındı.

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Mareşal Çakmak Mahallesi Çimen Sokak’ta oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişi, evdeki eşyayı ikinci kattaki dairenin penceresinden sokağa atmaya başladı.

40 yaşlarındaki oğlunu sakinleştiremeyen anne, evden çıkarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Bu sırada evde bulunan kişi kapıyı kilitledi.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Takviye olarak bina önüne Özel Harekat polisleri de geldi. İtfaiye, evdeki kişinin atlama ihtimaline karşı pencerenin altına şişme yatağı açtı.

Yaklaşık bir saatlik çabanın ardından kapıyı açmaya ikna edilen kişi, Özel Harekat polisleri eşliğinde gözaltına alındı.

Mahalle sakinlerinden Musa Eler, komşusunun sorunları olduğunu ifade ederek, “Akıl hastanesinde yattı kaç defa. Evdeki eşyayı kaldırdı attı, küfür etti. Polis geldi, Özel Harekat aldı götürdü.” diye konuştu. (AA)