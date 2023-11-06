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Evlilik kredisi çekeceklere kritik uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "evlilik kredisi" çekmeyi düşünenlere dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Yayınlanma: 17:34 - 06 Kasım 2023 Güncellenme:
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Evlilik kredisi çekeceklere kritik uyarı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “evlilik kredisi vaadi”ne karşı uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin Aile ve Gençlik Bankası adı altında, “evlilik kredisi” vaadiyle sahte internet sayfaları üzerinden yönlendirme yaparak para topladığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Bakanlığın ve yetkili diğer resmi kurumların internet sayfaları dışında, kaynağı belli olmayan ve doğruluğu teyit edilmeyen sahte internet sayfalarına itibar edilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, “Vatandaşlarımızı dolandırmayı amaçlayan sahte internet sayfalarının ilgilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadesi kullanıldı.

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