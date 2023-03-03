EYT Resmi Gazete’de yayımlandı, sistem kilitlendi

İlk etapta 2 buçuk milyon çalışanın emekli olmasına imkan sağlayan EYT Resmi Gazete'de yayımlandı. EYT'liler başvuru için e-devlet'e hücum etti. Sistem kilitlendi.

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Yıllardır süren mücadele sonunda emeklilikte yaş sınırlaması kalktı. Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete normal şartlarda her gün gece 00.00’da yayınlanırken, EYT düzenlemesini içeren bugünkü sayı gecikti. Milyonlarca EYT’li önceki gün TBMM’de yasalaşan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için şart olan Resmi Gazete yayımını sabırsızlıkla bekledi.

Resmi Gazete 02.00 sıralarında yayımlandı. Aynı anda EYT’liler e-devlet’e girmeye başladı. Ve beklenen oldu e-devlet’in ilgili sayfası kilitlendi.

Başvuru yapmaya çalışanların karşısına, “Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı” uyarısı çıktı.

EYT’liler elektronik ortam dışında SGK şubelerine de başvuru yapabilecek.

BAKAN, “SORUN ÇIKMAYACAK” DEMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada sorun çıkmayacağını şu ifadelerle dile getirmişti:

“İlk maaşlar Nisan’da mı olacak?” sorusu üzerine, “Tabii, yasal süreç öyle başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek. Panik yapmaya gerek yok. e- Devlet üzerinden müracaat edebilirler, bir sorunla karşılaşırlarsa e-Devlet üzerinden ki karşılaşmayacaklarını zannediyorum, o zaman bizzat giderek müracaat edebilirler. Mart ayı içerisinde bu olur” dedi.

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