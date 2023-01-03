EYT’liler başardı, hak arayışı başladı

EYT'lilerin örgütlü olup başarıya ulaşması hak arayan diğer meslek gruplarına örnek oldu. İsteğe bağlı statü değişikliği isteyen üniversiteliler, kadroya geçmeyi talep eden uzman çavuşlar, staj mağdurları, tecil mağduru BAĞKUR’lular, belediye şirketlerinde çalışıp memur olmak isteyen zabıtalar hak aramaya başladı.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Hükümetinin yıllardan bu yana çözmekten kaçındığı, reddettiği EYT sorununun, örgütlü bir mücadele ile sonuca ulaşması, hak arayan diğer meslek gruplarına umut verdi.

Bu ay içinde çıkarılacak olan EYT Yasası ile birlikte, bir torba yasa ile kendi sorunlarına da çözüm bulunacak düzenlemeleri isteyen meslek grupları, sosyal medyada platformlar kurarak, başlıklar açarak seslerini duyurmaya çalıştı.

İsteğe bağlı statü değişikliği talep eden üniversiteliler, kadroya geçmeyi talep eden uzman çavuşlar, staj ve çıraklık mağdurları, tecil mağduru BAĞKUR'lular, belediye şirketlerinde çalışıp memur olmak isteyen zabıtalar, kamuoyu oluşturmak için paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyasileri etiketledi.

“KADROMUZ VAR, STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ İSTİYORUZ”

Kamuda ve yerel yönetimlerde sürekli işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu işçiler, isteği bağlı statü değişikliği ile memur kadrolarına geçirilecekleri yasal düzenlemeyi talep etti; “Kadromuz var, statü değişikliği istiyoruz” dedi.

3. Dönem memur toplu sözleşmesinde bu taleplerinin imza altına alınmasına rağmen bu güne kadar çözülmediğini belirten Üniversiteli İşçiler Platformu, aynı bölüm mezunu olup, aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olduklarını ve eşit işe eşit ücret istediklerini belirtti.



“VATAN SAVUNMASININ SÖZLEŞMESİ OLMAZ!”

Vatan savunması için yıllardır sözleşmeli olarak görev yaptıklarını belirten uzman çavuşlar da, “Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz” sloganı ile seslerini duyurmaya çalıştı.

Sözleşme ile görev yapan ve sayıları bir buçuk milyona ulaşan mağdurlar, kurdukları Uzmanlar Federasyonu adı altındaki örgütlenmeleri ile kamuoyuna şu mesaj verdi:

* Bizler, insanların huzuru ve refahı için gece gündüz demeden görevimizin başındayız. Türkiye'nin en çok şehit ve gazi veren statüsüyüz. Bizi görmemezlikten gelmeyin.

*Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz. Sizlerden mal mülk istemiyoruz. Sadece geç kalınmış, yıllardır verilmeyen kadromuzu istiyoruz.

“İÇİNDE STAJ DÜZENLEMESİ OLMAYAN EYT OLMAZ”

İçinde zorunlu staj düzenlemesine yönelik çözüm bulunmayan EYT Yasası'nın kabul edilemez olduğunu belirten staj mağdurları da “Lütuf değil. Meslek lisesi, üniversite ve çıraklık okullarında yaptığımız zorunlu stajın uzun vadeli sigorta kollarına sayılmasını istiyoruz. İçinde staj düzenlemesi olmayan bir EYT nin çıkarılması bu kadar mağdurun yok sayılması olur. Böyle bir EYT düzenlemesini asla kabul etmiyoruz” diyerek yasa düzenlemesi içinde sorunlarının çözümünü istedi.

İŞÇİ ZABITALAR MEMUR OLMAK İSTİYOR

Seslerini duyurmaya çalışan bir diğer meslek grubu ise işçi statüsündeki zabıtalar oldu.

Belediye iştiraki şirketlerde işçi statüsünde çalışıp, zabıta olarak görev yapanlar da, “Bizim derdimiz ücret değil, bizim derdimiz güvence. Belediye şirketi güvence değil. 657'ye tabi Devlet Memurluğu, kadro talep ediyoruz” paylaşımları yaptı.

“VERGİ VERDİK, BAĞKUR TESCİLİ HAKKIMIZ”

Geçmişte vergi mükellefi veya oda sicil kaydı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan binlerce esnaf ise yasal düzenleme için taleplerini dile getirdi.

Yasal düzenlemenin yapılması halinde, geriye dönük borçlanmanın kapısının açılacağını, prim eksiği olan binlerce esnafın emekli olabileceğini belirtti.

Esnaf ve sanatkarların vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda olduğunu savunan mağdurlar, “Yıllarca vergi verdik, Bağkur tescil hakkımızın verilmesini istiyoruz. Nasıl esnaf kaydımız yok sayılmıyorsa, tescil hakkımızda yok sayılamaz” mesajını verdi.