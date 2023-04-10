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Eyüpsultan’da fabrika bahçesinde büyük yangın

İstanbul Eyüpsultan'da plastik meyve ve sebze kasalarının bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayınlanma: 17:59 - 10 Nisan 2023 Güncellenme:
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Pirinççi Mahallesi’nde bulunan, plastik meyve ve sebze kasalarının konulduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kasaların hızla alev alması sonucu yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

1.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmaları sonucunda depodaki yangın söndürüldü.

Depoda soğutma çalışmaları devam ediyor. AA

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