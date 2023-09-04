Ankara’da F-4 paniği

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 savaş uçağının bir parçası, Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO'ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." denildi.

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DİĞER ÜLKELER EMEKLİ ETTİ

ABD'li McDonell Douglas şirketi tarafından 3. nesil avcı ve önleme uçağı olarak geliştirilen ve ABD ordusu tarafından 1960'lı yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan F-4 savaş uçakları, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine ilk olarak 1974'te girdi. Türkiye'nin 236 F-4 uçağından 54'ü, 1997'de İsrail'le yapılan anlaşma kapsamında modernize edildi ve bu uçaklar 2000'li yılların başında F-4E Terminatör 2020 adıyla kullanılmaya başlandı. Halen 30'dan fazla F4E Terminatör 2020, etkin olarak kullanılıyor. ABD, İngiltere ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu ülkeler F-4 uçaklarını envanterinden çıkarırken Yunanistan, Türkiye ile birlikte F-4'leri kullanmaya devam eden ülkeler arasında yer alıyor.

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