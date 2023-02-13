Facebook’tan IBAN veren deprem fırsatçısı tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremleri fırsat bilip sosyal medya hesabından IBAN numarasını paylaşarak acil para yardımı talep eden şüpheli, "dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Sosyal medya hesabından, depremlerin yaşandığı bölgeye yardım göndereceğini söyleyerek para toplamaya çalıştığı belirlenen şüpheli E.B, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen şüphelinin savcılıkça ifadesi alındı.

İfadesinde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten şüpheli, alkollüyken sosyal medya platformu Facebook hesabından kendisine ait IBAN’ı ve telefon numarasını yayınlayarak deprem bölgesine yardım göndereceğini bildirdiğini anlattı.

Hesabına hiç para gelmediğini, gelen parayı da depremzedelere göndereceğini dile getiren şüpheli, maddi durumu yeterli olmadığından yardım yapamadığını savundu.

“ALKOLLÜYDÜM, HAP KULLANDIM”

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

Savcılığın sevk yazısında, deprem felaketini fırsat bilen şüphelinin Facebook hesabından, deprem bölgesinde yaşamamasına rağmen orada olduğunu ve depremzedelere yardımda bulunacağını belirterek, acil para yardımı gerektiği yönünde yaptığı paylaşımla menfaat elde etmeye çalıştığı belirtildi.

İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelinin buradaki ifadesinde, “Olay anında alkollüydüm, hap kullanmıştım. Herkesten özür diliyorum.” dediği öğrenildi. Hakimlik, şüphelinin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. (AA)

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