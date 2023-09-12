Fahiş pavyon hesabı için rekor ceza istemi

Ankara'da bir pavyonda fahiş hesabı ödemeyi reddeden müşteri darp edildi. Müşterinin cep telefonundaki banka uygulamasından 61 bin 500 TL çekildi. Mağdur şikayetçi oldu, savcı sanıklar için rekor ceza talep etti.

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Geçen Mayıs ayında Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir eğlence mekanında gerçekleşen olayda, Haydar B., ilk iki hesabı ödedikten sonra 61 bin 500 TL tutarındaki üçüncü hesabı ödemeyi kabul etmedi. Bu nedenle iş yerinin sahibi ve çalışanları tarafından darp edildi.

Daha sonra cep telefonundaki mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla Haydar B.’nin hesabından 55 bin TL ve 6 bin 500 TL olmak üzere toplamda 61 bin 500 TL çekildi.

9 KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Haydar B.’nin yaşadığı bu olay sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda, iş yeri sahipleri Ş.K ve N.K. dahil olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında dava açıldı.

Bu davada her bir sanık için, ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan 4,5 yıl, ‘birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde silahla yağma’ suçundan 15 yıl ve ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıl olmak üzere toplamda 33 yıl 6 ay hapis cezası talep ediliyor.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

İddianameye göre, müştekinin vücudunda kırıklar meydana geldiği ve bu yaraların basit tıbbi müdahale ile iyileştirilemeyeceği belirtildi. İddianame, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.